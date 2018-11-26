Kim Milyoner Olmak İster'de tepki çeken soru

Dün akşam saatlerinde yayınlanan programda bir yarışmacıya 30 bin TL değerindeki 'Hangisi arkeologların buldukları şeyin fosil mi yoksa sıradan bir taş mı olduğunu anlamak için kullandıkları yöntemlerden biridir' sorusu yöneltildi. “Saf suda bekletmek”, “köpeğe koklatmak”, “yalamak”, “üstüne idrar yapmak” şıkları verilen sorunun yanıtının ise “Yalamak” olduğu açıklandı.

“SORUYU HAZIRLAYANLARI KINIYORUM”

Arkeologlar Derneği Başkanı Soner Ateşoğulları, sorunun ve yanıtının bilimsellikten uzak olduğunu kaydetti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ateşoğulları, soruyu ve yarışma programını kınadıklarını ifade etti. Ateşoğulları, “Hiçbir bilimsel değeri olmayan ve arkeoloji bilim dalını aşağılayan bu soruyu hazırlayanları kınıyorum. Arkeoloji bugün, bütün dünya ile boy ölçüşebileceğimiz bir bilim dalıdır" dedi.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA



Ateşoğulları'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı. Bunun üzerine yarışma programının yapımcısı Mehmet Çam bir açıklama yaptı. Dünya çapında akademik olarak pek çok kaynakta bu soruyu doğrular nitelikte kaynak olduğunu ileri süren Çam, “Okuduğunuz arkeoloji bölümleri akademik alanda İngilizce araştırma yapmaya yeterli değilse makalelerin çevirisini yollatabilirim" dedi.

ARKEOLOGLAR BU DURUMA NE DEDİ

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Havva Işık da soruya tepki gösterdi. 30 yıldır kazı yaptığını belirten Prof. Dr. Işık, "Yalayarak bu güne kadar hiçbir şeyin ne olduğunu belirlemedik. Rezalet. Tek kelimeyle korkunç. Böyle bir şey olamaz. Tartışmaya ve bu konu hakkında bir şeyler söylemeye bile gerek yok" dedi.

“SORU ÇOK KOMİK VE BİLİME SAYGISIZLIK”

Prof. Dr. Nevzat Çevik ise sorunun cevabının şıklar arasında olmadığını söyledi. Yarışmacının mahkemeye vermesi halinde davayı kazanacağını belirten Prof. Dr. Çevik, "O soru bilimsel bir soruysa bilimsel kanıtlara dayanmalıdır. Yalamak, koklamak olur mu hiç? Arkeometri dönemi başladı artık. Bilimsel metotlarla karar veriyoruz yaşına, türüne, ne olduğuna. Bu soru çok komik ve bilime saygısızlık"diye konuştu.