Kısmetse Olur geri dönüyor

Televizyon ekranlarının bir dönem en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından olan 'Kısmetse Olur', ekranlara geri dönüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Kanal D ekranlarında yayınlanan popüler evlilik programı 'Kısmetse Olur' yeniden ekranlara gelecek. Program, bu kez farklı bir dijital platformda izleyici karşısına çıkacak. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda Exxen'de yayınlanmaya başlayacağı öne sürülen programın, sektöre giriş yapmaya hazırlanan yeni dijital platform başlat.tv'de yayınlanmasına karar verildiği bildirildi. KISMETSE OLUR NEDEN BİTTİ? İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan ve iki sezon süren program, 29 Nisan 2017 tarihinde evlilik programlarının yasaklanmasıyla yayından kaldırıldı. Yayından kaldırılmasının ardından Kanal D'nin internet sitesinde devam eden program, 20 Mayıs 2017'de tamamen sona erdi.