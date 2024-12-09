  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Konserini iptal eden Nazan Öncel ameliyat oldu

Konserini iptal eden Nazan Öncel ameliyat oldu

Konserini iptal eden Nazan Öncel ameliyat oldu
Güncelleme:

Sanatçı Nazan Öncel, göz ameliyatı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öncel, "Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş. Ani bir göz ameliyatı varmış planında meğer. Affet bizi Bursa" ifadelerini kullandı.

68 yaşındaki şarkıcı, dünkü Bursa konserini iptal etmişti.

Sanatçı Nazan Öncel, göz ameliyatı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Etiketler nazan öncel ameliyat göz ameliyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
WhatsApp Grupları için bir yeni özellik daha WhatsApp Grupları için bir yeni özellik daha Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız Beşar Esad ve ailesinin yeni adresi belli oldu Beşar Esad ve ailesinin yeni adresi belli oldu İsrail ordusu Suriye topraklarına girdi İsrail ordusu Suriye topraklarına girdi Suriye Geçici Hükümeti: ''Şam'da Türkiye modelini uygulayacağız'' Suriye Geçici Hükümeti: ''Şam'da Türkiye modelini uygulayacağız'' 2025 KYK burs ve kredi miktarı belli oldu 2025 KYK burs ve kredi miktarı belli oldu Üniversitelilerin festivalinde yumruklar havada uçuştu Üniversitelilerin festivalinde yumruklar havada uçuştu AYM ''kanuni faiz kararı''nı iptal etti AYM ''kanuni faiz kararı''nı iptal etti ''Dünyada iki lider kaldık; bir ben bir de Putin. Diğerleri elimine oldu'' ''Dünyada iki lider kaldık; bir ben bir de Putin. Diğerleri elimine oldu'' Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanıyor