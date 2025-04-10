''Korkuyorum'' diyen ünlü kadın yazar kalemini kırdı

Hakkında "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla dava açılan gazeteci ve akademisyen Nuray Mert, köşe yazılarına son verme kararı aldığını duyurdu.

Gazeteci ve akademisyen ünlü yazar Prof. Dr. Nuray Mert, hakkında Mart ayında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Mert'e yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Davaya konu olan olay, Mert'in de aralarında bulunduğu bir grup kadın gazetecinin 2014'te Suriye'nin Kürt bölgesinde çekilen bir fotoğrafa dayanıyordu.

Nuray Mert bugünkü "Veda ediyorum" başlıklı yazısında, siyasi yorum yazısı yazmaya ve görüş bildirmeye son verme kararı aldığını açıkladı.

Mert Veda yazısında, "Kendi adıma da ülkem adına da artık korkuyorum. Kendi adıma, soluğu cezaevinde alırsam kedilerime kim bakar diye korkuyorum. 'Torun' saydığım, yeğenimin küçük kızından ayrı kalırım diye korkuyorum. Geçirdiğim ölümcül hastalığın izleri, sağlık durumum, yaşım itibarıyla tahammülüm, mecalim bitmek üzere diye korkuyorum. Ülkem adına, bir karanlık tünelde nereye gittiğimiz meçhul hale geldiği için korkuyorum. O küçük kız için korkuyorum. Gocunulacak yanı yok, insan korkan bir varlıktır," ifadeleriyle duyurdu.

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