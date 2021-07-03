Korona virüs aşısı yalanını ''gazeteci'' İsmail Saymaz'ın ''tweet''i ortaya çıkardı

Gazeteci ve yazar İsmail Saymaz'ın, Almanya ve İngiltere’de aşıların paralı olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşım korona virüs aşısı yalanını ortaya çıkardı.

Avrupa’da aşıların paralı olduğu yönündeki iddialarla ilgili tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili Gazeteci ve yazar İsmail Saymaz’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Yurtdışında bulunan takipçilerine bulunduğu ülkeyi ve bu ülkede korona aşısının ücretli olup olmadığını yazmalarını isteyen Saymaz’a çok sayıda yanıt geldi. Saymaz mesajında; “Öğrendiğimiz kadarıyla İngiltere’de ve Avrupa’da aşı bedava” ifadelerini kullandı. İşte o paylaşımlar: