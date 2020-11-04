Koronavirüse yakalanan Can Ataklı hastaneye yatırıldı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Tele 1'deki Kulis programıyla ekrana gelen usta gazeteci Can Ataklı, geçtiğimiz haftalarda korona viruse yakalandığını açıklamıştı.
Can Ataklı tedavi için yeniden hastaneye yatırıldığını şu mesajı ile duyurdu:
"Bilgi; korona geç vurdu. Hastaneye dönmek zorunda kaldım. Yarın YouTube sohbeti ile bilgi vermeye çalışacağım. İzmir depremini kahrolarak izliyorum. Bu kötü günleri hepbirlikte aşacak gücümüz var."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol