Koronavirüse yakalanan İHA muhabiri ABD'de mahsur kaldı!

Vatandaşlarımız dış işleri bakanlığı ve yurt dışındaki temsilcilikler ile birlikte koordineli bir şekilde ülkemize getirilmeye devam ediliyor. Bazı gecikmeler olsa da bile hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemeye çalışılıyor.

Fakat uzaklardan Amerika’dan ne yazık ki çok üzücü bir haber aldık, ülkemizin yetiştirdiği başarılı gazetecilerden, ayrıca Giresun basınının duayenlerinden, sürekli sarı basın kartı sahibi, Aynı zamanda İhlas Haber Ajansı New York muhabiri olan Candemir SARI Amerika’da mahsur kaldı.

Yaptırdığı testler pozitif çıkan Candemir SARI, testlerin ardından doktorlar tarafından; “Türk sen koronasın” denilerek, hastanede tedavi altına alınmadı ve evine yollandı. Bu denli duyarsızlığa karşı duygusal olarak ta etkilenen SARI, artık ne olursa olsun memleketime dönmek istiyorum dedi.

Evinde tedavisine devam eden Candemir SARI, Allah kimseye böyle bir durum yaşatmasın, her ne pahasına olursa olsun memleketime, yurduma dönüp orada yaşamak istiyorum, korona nedeniyle zaten Amerika ‘da yaşanan gelişmeler belli zaten, söylenecek çok fazla söz yok dedi.