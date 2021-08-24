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Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan bir kadını Kürtçe konuştuğu için yayından aldı.

Tartışma programlarından gündüz kuşağına transfer olan ve Show TV'de "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programını sunan Didem Arslan Yılmaz, yayında Kürtçe konuşan bir kadını tepki çeken sözlerle yayından aldı.

"BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ"
Türkan isimli kadının Kürtçe konuşması üzerine Arslan, "Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez, böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Yılmaz'ın Kürtçe konuşan kadının telefon bağlantısını kesmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcıların binlerce paylaşımda bulunduğu #haddinibildidemarslan etiketi kısa sürede en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yükseldi.

Etiketler kürtçe kadın didem arslan
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