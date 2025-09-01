Kurtuluş Savaşı'nın 103'üncü yılında CNN Türk canlı yayınında tepki çeken gaf

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılında gerçekleştirilen törenleri canlı aktaran CNN Türk muhabiri dili sürçüp gaf yaptı ve Büyük Taarruz'u başlatanın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Gaf yapan muhabir Kurtuluş Savaşı için "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkomutanlığında başladı” ifadesini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Anıtkabir’i ziyaret etti. Törenler canlı yayınla ekranlara gelirken CNN Türk muhabirinin sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Canlı yayında Büyük Taarruz’un anlatıldığı sırada, Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından geçen bir yıllık hazırlık dönemine değinen muhabir, şu ifadeleri kullandı:

“Cephedeki mühimmat seviyesi, asker seviyesi ideal bir noktaya taşındıktan sonra, büyük taarruz bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkomutanlığında başladı."

Konunun gündeme gelmesinin ardından CNN Türk muhabiri yaptığı açıklamada, olayın dil sürçmesi kaynaklı gerçekleştiğini ifade ederek 'üzgün' olduğunu belirterek hakaret ve algı operasyonlarıyla ilgili de hukuki süreç başlattığını duyurdu.

İşte CNN Türk muhabirinin yaptığı o açıklama:

"30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Yüce Atatürk'ün huzurunda Anıtkabir'de yaptığım bir telefon bağlantısının 30 saniyelik bir kısmı üzerinden itibar suikastı yapılmaktadır. Öncelikle telefon bağlantısında yaptığım dil sürçmesi nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Habercilik anlayışım gereği sadece töreni değil; bayramın anlam ve önemine dikkat çekmek için Büyük Zafer'e giden yolu anlatma gereği hissettiğim bir yayında sehven kullandığım ifadede herhangi bir kasıt yoktur.

Ancak bir anlık bir dil sürçmesi bahane edilerek yapılan bu algı çalışmasını hayretle izliyorum. Bir anlık bir dil sürçmesi üzerinden bir algı inşa edilmeye çalışılması ahlaki ve insani değildir.

Telefon bağlantısının tamamı dinlendiğinde doğru ifadeleri kullandığım görülecektir. Tarafıma yapılan hakaret ve algı operasyonlarıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı duyururum. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul ettiğim için de ayrıca üzgünüm."