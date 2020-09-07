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  3. 07 Eylül 2020 17:57

Kuruluş Osman'a bomba transfer! Seray Kaya kadroya katıldı

ATV ekranında ikinci sezonu ile yayın hayatına devam edecek olan sevilen dizi Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir isim daha katıldı.

Kuruluş Osman'a bomba transfer! Seray Kaya kadroya katıldı
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Geçen sezon Bozdağ Film yapımı 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminde de rol alan ve performansıyla beğeni toplayan Seray Kaya'nın 'Kuruluş Osman'da canlandıracağı karakter şimdiden merak konusu oldu.

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman' birbirinden ünlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ ve Bahtiyar Engin'in da rol alacağı açıklanmıştı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

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