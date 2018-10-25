La Casa De Papel hayranlarına müjde

Çete yeniden bir arada, üstelik bu sefer ortada soygundan daha büyük bir şey var. Ayrıca ekibe yeni üyeler katılıyor ve bu kez herkes çok daha büyük oynuyor...

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterlerin buluşmasını izlediğimiz videoda, ekibe yeni katılan isimler olduğunu görüyoruz. Bu isimler: Hovik Keuchkerian (“Bogota”), Najwa Nimri (“Alicia”), Fernando Cayo (‘Tamayo) ve “The Engineer” olarak ekibe katıldığı önceden duyurulan Rodrigo de la Serna.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó (“Tokio”), Álvaro Morte (“The Professor”), Jaime Lorente (“Denver”), Miguel Herrán (“Rio”), Darko Peric (“Helsinki”), Alba Flores (“Nairobi”), Esther Acebo (“Estocolmo”), Itziar Ituño (“Raquel Murillo”), Enrique Arce (“Arturo”) Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (‘Coronel Prieto’) & Mario de la Rosa (Suarez) ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.

Ayrıca yeni sezonda Berlin hayranlarını bir de sürpriz bekliyor: İkinci sezonda ölen Berlin’i (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda görüyoruz. Bu da yeni sezonun Berlin’in gerçek hikayesiyle ilgili sürprizlere gebe olduğunu gösteriyor.

La Casa De Papel, birinci ve ikinci sezonuyla, 2018’de en çok izlenen yabancı dildeki Netflix içeriği oldu. Netflix yakın zamanda, Vancouver Media’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yaratıcısı Álex Pina ile anlaştıklarını duyurmuştu.