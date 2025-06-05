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Leman, İmamoğlu afişlerine getirilen yasak sonrası İmamoğlu posteri hediye etti

Leman, İmamoğlu afişlerine getirilen yasak sonrası İmamoğlu posteri hediye etti
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Mizah dergisi Leman, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yasaklanmasının ardından yeni sayısında İmamoğlu posteri ekledi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf ve posterlerinin asılmasının yasaklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. 

 Mizah dergisi Leman, İmamoğlu hakkında verilen yasak kararı sonrası yeni sayısında okuyucularına İmamoğlu'nun posterini hediye etti. Leman'ın hediye ettiği posterde, 'İmamoğlu her yerde' hastagi ve 'Free İmamoğlu' sloganı yer aldı. 

İşte Leman'ın okurlarına hediye ettiği #İmamoğluHerYerde ve Free İmamoğlu yazılı o poster:

Mizah dergisi Leman, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yasaklanmasının ardından yeni sayısında İmamoğlu posteri ekledi.

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