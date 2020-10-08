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  3. 08 Ekim 2020 14:41

Mal varlığına el konulan Can Dündar’dan ilk açıklama

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kendisine ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına karar verilen Can Dündar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dündar, “İnsanın asıl “ev”i yurdudur.” dedi.

Mal varlığına el konulan Can Dündar’dan ilk açıklama
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Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde MİT TIR’larına ilişkin yaptığı haber nedeniyle yargılanan Can Dündar’ın kaçak sayılmasına hükmederek mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

MİT tırları davasında mahkeme Can Dündar’a gazete ilanıyla çağrı yapılmasına, 15 gün içinde gitmezse kaçak sayılıp tüm mal varlığına el konulmasına karar vermişti.

14. Ağır Ceza Mahkemesi Can Dündar’ın kaçak sayılmasına hükmetti.

Kararın ardından sosyal medyada açıklama yapan Can Dündar, “İnsanın asıl “ev”i yurdudur. Biz 82 milyon yurttaş, asıl o büyük evi karanlıkta kaybetmek üzereyiz. Şu anda her evden daha önemli bu…” dedi.

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