'Manşetleri önce bana gönderiyorlardı' diyen Kemal Öztürk yargıya başvurdu

“Bugün çok bağımsız ve çok özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, o zamanlar gazete yönetiyorlardı. Ve ben istemeden, ertesi günün gazete manşetlerini bana gönderiyorlardı. “Uygun mudur” diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu” sözleri ile gündem olan Öztürk, kendisi hakkında iddialar ortaya atanlar için 3 kuruşluk tazminat davası açtığını duyurdu.

“Bu bir cinnet halidir”

Kendi bloğunda yayınladığı açıklamada, “Tek başıma ve sırtımı hiç kimseye dayamadan sadece gazetecilik yapıyorum” diyen Öztürk, Gazeteler, televizyonlar, onlarca medya sitesi, binlerce sosyal medya kullanıcısı, psikolojik sorunları olan birinin yazdığı tvitlerdeki akla zarar iddiaları, her yerinden yalan olduğu belli olan iftiraları, hiç tereddüt etmeden ve düşünmeden, bir sürü psikolojisiyle alıntıladı ve yayınladı. Bu bir cinnet halidir. Bu, aslında birbirilerinden farkları kalmamış, aynı sistemden beslenen, çürümüş bir yapının varlığını gösterdi bize. Dindar, seküler, Kemalist, demokrat maskelerini takmış ama ahlak ve vicdanını kaybetmiş, beyni süngerleşmiş “gazeteci” geçinen bazı insanların hüküm sürdüğü bir sistemle karşı karşıyayız. İşte benim eleştirdiğim budur. Bu yüzden sistemi değil, isimleri tartışarak, tartışmanın odağını değiştirmek istiyorlar” dedi.

“Şikâyet edecekleri bir patronum, sesimi kısacakları bir yöneticim”

Kendisi hakkında linç girişimi düzenlendiğini belirten Öztürk, “Hiçbir alternatif medyanın doğmasını istemiyorlar. Bir Youtube kanalında, röportaj yapılan kişilerin gerçek sorularla karşılaştığında gündemi nasıl değiştirebildiğini gördü herkes. Milyarlık yatırımlarla kurulmuş, televizyonların, gazetelerin yapamadığını bir Youtube kanalı yapıyorsa, bu yalanlar üzerine kurulmuş bir sistem için büyük tehlike demektir. İşte boğmak istedikleri şey, bu yeni ses, yeni bakış açısı, alternatif medya süreçleridir. Lakin başaramadılar. Başaramayacaklar da. Çünkü şikâyet edecekleri bir patronum, sesimi kısacakları bir yöneticim, amirim yok. Bu yüzden den itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama hiçbir iftira tutmayacak” ifadesini kullandı.

''Gazetelerin yöneticileri manşetlerini önce bana gönderiyordu''