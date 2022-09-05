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Masterchef Türkiye'de gergin anlar: Hayırdır dördüncü şef mi olacaksın?

Masterchef Türkiye'de gergin anlar: Hayırdır dördüncü şef mi olacaksın?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Somer Şef'in yarışmacıya söylediği sözler dikkat çekti.

TV8 ekranlarının sevilen programı Masterhcef Türkiye'nin 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında şeflerin kızması dikkat çekti. Somer Şef, "Hayırdır dördüncü şef mi olacaksın?" deyip sinirlendi. İşte Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı...

Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef ile Somer Şef'in kızması dikkat çekti. Mehmet Şef bir yarışmacıya "Bana laf yetiştireceğine işini yap" derken; Somer Şef de tadım yapan yarışmacıya "Hayırdır dördüncü şef mi olacaksın?" sözleriyle dikkat çekti.

Etiketler Masterchef Türkiye gergin
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