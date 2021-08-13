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Medya dünyasında bir ilk! N1 kendi ''token''ını çıkardı

Medya dünyasında bir ilk! N1 kendi ''token''ını çıkardı

Number1 Medya Grubu, 12 Ağustos'ta ‘Number1 Token' ile kripto para piyasasına giriş yaptı.

Sporda Fenerbahçe'nin adım attığı Token serüvenine şimdi de medya dünyasından giriş yapıldı.

NR1 TOKEN 12 Ağustos’tan itibaren Bitci.com’da satışta.

NR1 TOKEN alanların, video klipleri herkesten önce izleme şansı, sanatçılarla tanışma fırsatı, klip çekimlerinde bulunma şansı, konserleri en önden izleme şansı gibi avantajları kazanacağı belirtildi. 

Söz konusu hamlenin avantajlarından çok token piyasasında bir medya kuruluşunun girmesi, medya tarihinde de yeni bir kapının açılmasına neden oldu. 

Etiketler NR1 TOKEN Bitci
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