Medyada bir devrin sonu: O haber ajansı kapandı

Cumhuriyet’in haberine göre gazeteci Altan Öymen'in kurucusu olduğu ANKA, bugün son haberini servis etti.

Öymen, 1977 yılında politikaya girince, ajansla ilişkilerini kesmişti. Yönetimi, çekirdek kadrodan Müşerref Hekimoğlu üstlendi. Hekimoğlu, bir anonim şirket kurarak çalışanların da yönetime katılımını sağladı.

ANKA Yönetim Kurulu, ANKA Anonim Şirketi'nin pay sahipleri ile belli birimlerin yöneticilerinden oluştu. Hekimoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından ANKA'nın yönetimini bir süre Nazif Ekzen yürüttü. 2006 yılı başından itibaren de iki gazeteci Veli Özdemir ve Nuri Sefa Erdem ANKA'nın yönetimini üstlendi.

ANKA'nın yetiştirdiği birçok isim, halen Türk basınının kilit noktalarında genel yayın yönetmeni, başyazar, köşe yazarı, yönetici, temsilci başta olmak üzere gazeteciliğin çeşitli kademelerinde görevlerini yürütüyorlar.

Altan Öymen, Müşerref Hekimoğlu, Uğur Mumcu, Nuri Çolakoğlu, Zafer Mutlu, Hasan Cemal, Sevgi Soysal, Osman Arolat, Ali Polat, Derya Sazak, Vahap Munyar, Örsan Öymen, Abbas Güçlü, Teoman Erel, Uluç Gürkan, Yalçın Küçük, Adem Yavuz, Hikmet Bila, İsmet solak, Füsun Özbilgen, Yazgülü Aldoğan, Yasemin Çongar, Cevat Taylan, Ahmet tan, Kuvvet Başarır, Gül Önet, Nursel Dilek, Ragıp Erten, Oktay Kurtböke, Dinç Tayanç, Jülide Gülizar, Ayşegül Dora, Varlık Özmenek, Metin Aksoy, Ahmet Kahraman, Vecdi Seviğ, Veli Özdemir, Mümtaz İdil, Alaattin Aktaş, Rahmi Yıldırım ve Ahmet Abakay, ANKA'da yetişen ya da bugünlere gelmesinde katkıda bulunan isimlerden sadece bazılarıdır...