  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Medyada yeni satın alma: Halk TV'ye ''kardeş'' geldi

Medyada yeni satın alma: Halk TV'ye ''kardeş'' geldi

Medyada yeni satın alma: Halk TV'ye ''kardeş'' geldi
Güncelleme:

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın aldığını duyurdu.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından Flash Haber’i satın aldığını açıkladı.

Mahiroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Halk TV 5 yılda milyonlarca lira para cezası ve ekran karartılmasına rağmen halkımızın haber alma hakkına bağlılığından hiçbir şekilde geri adım atmamıştır.
Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı. Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik. Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır."

 

Etiketler flash haber halk tv cafer mahiroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir'de mermer ocağında facia: İki işçi öldü! Balıkesir'de mermer ocağında facia: İki işçi öldü! Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü 9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu 9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu Scottish ve Sphynx sahiplenilmesi yasaklandı Scottish ve Sphynx sahiplenilmesi yasaklandı Erdoğan'ın günde ne kadar uyuduğu ortaya çıktı Erdoğan'ın günde ne kadar uyuduğu ortaya çıktı Banka ATM’lerinde yeni dönem başlıyor Banka ATM’lerinde yeni dönem başlıyor Güzel şarkıcı ''para için'' OnlyFans yıldızı oldu Güzel şarkıcı ''para için'' OnlyFans yıldızı oldu Antalya'da yolcu uçağında yangın çıktı! Antalya'da yolcu uçağında yangın çıktı! Mehmetçik hainlerin Irak'taki inlerine girdi Mehmetçik hainlerin Irak'taki inlerine girdi AK Parti'nin torbasından ''yapılandırma'' çıktı: Yüzbinlerce vatandaşın borcu silinecek AK Parti'nin torbasından ''yapılandırma'' çıktı: Yüzbinlerce vatandaşın borcu silinecek
Real Madrid Arda Güler'in asistiyle kazandı, Ancelotti'den itiraf geldi Real Madrid Arda Güler'in asistiyle kazandı, Ancelotti'den itiraf geldi Skandalın videosu ortaya çıktı: 200 TL'ye tüm kimlik bilgilerimizi satıyorlar Skandalın videosu ortaya çıktı: 200 TL'ye tüm kimlik bilgilerimizi satıyorlar Trans polisten cinsel ilişki teklifini reddeden polislere dayak Trans polisten cinsel ilişki teklifini reddeden polislere dayak ''Fiyatlar çok pahalı, açız'' diye bağırdığı için yaka paça dışarı atıldı ''Fiyatlar çok pahalı, açız'' diye bağırdığı için yaka paça dışarı atıldı Nesli tükendi sanılan Anadolu Parsları tekrar görüntülendi Nesli tükendi sanılan Anadolu Parsları tekrar görüntülendi Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Soğuğa, kara devam... Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Soğuğa, kara devam... Onlarca öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı Onlarca öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı Altında sert düşüş... Düşüşün nedeni belli oldu Altında sert düşüş... Düşüşün nedeni belli oldu RTÜK'ten Mesut Komiser'in tarikat liderine tokadına tepki RTÜK'ten Mesut Komiser'in tarikat liderine tokadına tepki İzmir'de gece yarısı büyük patlama: Tekne alev topuna döndü İzmir'de gece yarısı büyük patlama: Tekne alev topuna döndü