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MHP'den Ahmet Hakan'a ''çok özel'' teşekkür

MHP'den Ahmet Hakan'a ''çok özel'' teşekkür
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "yolun yolumuzdur Bahçeli" sözleri karşılıksız kalmadı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un "Devlet Bahçeli, artık benim için... Barış savaşçısıdır. 'Terörsüz Türkiye' emelinin yılmaz bekçisidir. Boş tartışma, lüzumsuz tantana durdurucusudur. Ayrışma ve kutuplaşma karşıtı fiillerin odağıdır. Kendi adıma konuşuyorum: Yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli." ifadelerine yer verdiği köşe yazısı üzerine Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den "teşekkür" mesajı geldi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bunun üzerine Ahmet Hakan’ın yazısını sosyal medya hesabından paylaşarak "teşekkür" etti.

Yönter, “Yolun yolumuzdur…Sayın Ahmet Hakan’a ağyarını mani efradını cami köşe yazısından dolayı teşekkür ederiz…” ifadelerini kullandı. 

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Etiketler ahmet hakan ahmet hakan coşkun hürriyet MHP Devlet Bahçeli izzet ulvi yönter
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