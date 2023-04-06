Motul'un tercihi Motto İletişim Danışmanlığı oldu

Otomobilden motosiklete, ağır hizmet araçlarından tekneye, Powergen ürün grubu ile enerji tesislerinden MotulTech birimi ile endüstriyel tesislere kadar birçok alana özel üretim yapan, 170 yıldan bu yana madeni yağların formülasyonu, üretimi ve dağıtımında uzman olan, dünyanın en köklü ve lider motor yağı markalarından Motul, halkla ilişkiler çalışmaları ve stratejik iletişim ortaklığı için Motto İletişim Danışmanlığı'nı tercih etti.

Otomobilden motosiklete, ağır hizmet araçlarından tekneye, Powergen ürün grubu ile enerji tesislerinden MotulTech birimi ile endüstriyel tesislere kadar birçok alana özel üretim yapan, 170 yıldan bu yana madeni yağların formülasyonu, üretimi ve dağıtımında uzman olan, dünyanın en köklü ve lider motor yağı markalarından Motul, halkla ilişkiler çalışmaları ve stratejik iletişim ortaklığı için Motto İletişim Danışmanlığı'nı tercih etti.