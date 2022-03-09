Müge Anlı’da skandallar bitmiyor: Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı

Gelini ve dünürüyle Atv canlı yayınında yüzleşen Ayşe Akbulut gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay; kurtulmak istediği kocasının annesini babasına kaçırdı! Ayşe Akbulut bugün Müge Anlı canlı yayınına çıktı, gelini ve dünürüyle yüzleşti!

63 yaşında ki Ayşe Akbulut'tan haber alamayan oğlu Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı'da konuşulan olaya göre, gelin kaynanasını kaçırıp zorla kendi babasıyla evlendirdi. Canlı yayına katılan kayınpeder, ilk başta evlenmediklerini söylerken sonrasında formalite icabı bir evlilik yapıldığını söyledi.

"BABAMLA ANLAŞTILAR EVLENECEKLER"

Ahmet Akbulut, 2 ay önce eşinin, annesiyle beraber taziye için Şanlıurfa'ya gittiğini ifade etti. Fakat birkaç hafta sonra eşi Fatma, tek başına Nevşehir'e döndü. Annesinin nerede olduğunu soran Ahmet ise 'Babamla anlaştılar, evlenecekler' cevabı aldı. Babasının 2019'da vefat etmesinin ardından annesinin evlilik düşüncesinin olmadığını, olsa kendisine çekinmeden söyleyeceğini belirten Akbulut annesinin, eşi ve ailesi tarafından kaçırıldığını ifade etti.

Müge Anlı, Ayşe Akbulut'u yayına çıkardı. Anne ve oğulların buluşması milyonları ekran başına kilitlerken, yüzleşmede yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.

"BU YAŞTAN SONRA ONA MI KALDIM"

Önceki gün Müge Anlı'nın ekibi Urfa'daki kayınpeder Halil İbrahim Aksoy'u yayına bağladı. 'Ben ona mı kaldım bu yaştan sonra' diyen Aksoy, iddiaları kabul etmedi. Akbulut'un, Aksoy'a hakaret etmesinin ardından 'Buna nasıl izin veriyorsunuz?' diyen Aksoy, Anlı'nın sinirlerini altüst etti. Ahmet Akbulut iddiasının arkasında durmaya devam etti. Dini nikah kıyarlarken videoları olduğu söylenince Aksoy 'Kızım çok ısrar etti kayınvalidesiyle evlenmem için fakat ben istemedim. O da öyle bir ortam hazırlamış sanki imam nikahı kıyıyormuşuz gibi video çekip Ahmet'e yolladı' dedi.