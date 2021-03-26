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Müge Anlı'da yürek yakan olay! 3 çocuğunu terk edip bir erkekle kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; 3 çocuğunu ve ailesini terk ederek bir erkekle kaçan Emel Şimşek, uzun çabalara rağmen çocuklarına dönmeye ikna edilemedi.

3 çocuk annesi Emel Şimşek, ailesini terk ederek Kocaeli'de erkek arkadaşı ile yaşıyordu. Bir süredir ailesiyle görüşmeyen Emel Şimşek'e ulaşamayan ailesi canlı yayına katılmış, annelerinin eve dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

ÇOCUKLARI YÜREKLERİ SIZLATTI!
3 çocuk annesi kadın ve birliktelik yaşadığı kişi bulundu, 'Beni merak etmesinler mutluyum' diyen Emel Hanım, kavuşma anı sırasında annesinden uzak durarak tepki çekti. Komşusuna sarılan Emel Şimşek'in bu tavrının ardından yayına bağlanan kızının annesine duyduğu özlem yürek sızlattı.

Emel Şimşek ise buz gibi tavırlarıyla Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyiciye 'pes' dedirtti.

KAÇTIĞI ADAM DOLANDIRICI ÇIKTI!
Canlı yayında Emel Şimşek, Fatih S. ile mutlu olduğunu ifade ederek çocuklarının çağrısına kayıtsız kalınca, stüdyodakilerin tepkisiyle karşılaştı. Canlı yayına katılanlar Fatih S.’in Emel Şimşek’i dolandırdığını iddia etti.

Emel Şimşek ise bu söylenenlere inanmamaları gerektiğini ve kendisinin Fatih S. ile mutlu olduğunu ve onu çok sevdiğini belirtti.

Etiketler müge anlı canlı yayın çocuk erkek kaçma
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