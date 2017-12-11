Müge Anlı'yı yıkan haber

Kastamonu'da, ulusal bir kanalda yayınlanan programın ekibinin içerisinde bulunduğu minibüs kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu'ya 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Ulusal bir kanalda yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı ekibinin içerisinde bulunduğu, Turan Keskinci yönetimindeki 34 LAH 194 plakalı minibüs, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yan yattı. Kazadan minibüs sürücüsü Turan Keskinci hafif yaralanırken, minibüste bulunan diğer 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yaralı Keskinci, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.