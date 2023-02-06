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Muhabir canlı yayında depreme yakalandı

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A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Malatya'da gelişmeleri aktarırken depreme yakalandı. Akalan ve yanındakilerin ölümden döndüğü an kamerada...

Olay yerine gelen A Haber muhabiri Akalan, tehlikeli bir alanda canlı yayın yaparken bir anne ve iki çocuğunu gördü. İlk olarak onları güvenli bölgeye çeken muhabir, gelişmeleri aktarırken canlı yayında deprem meydana geldi. Olay sırasında vatandaşların hızla sokak ortasına toplandığı görüldü.

YIKILMA SESLERİ GELİYOR
Deprem devam ederken A Haber canlı yayınında detayları paylaşmaya devam eden muhabirin açıklamaları sırasında binalardan yıkılma sesleri gelmeye devam etti.

Muhabir, "Binalar adeta üzerimize geldi. Binalardan uzak bir alanda, toplanma alanlarında vatandaşlarla birlikteyiz. Deprem oluyor gene.” dediği sırada az önce yayın yaptığı yerdeki binaların yıkıldığı görüldü. Muhabir, kameraman ve çevredekiler ölümün kıyısından döndü.

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