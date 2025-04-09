Muhabir Selman Mutlu ile sunucu Deniz Satar arasındaki diyalog olay oldu

A Spor ekranlarında güzel sunucu Deniz Satar ile sunduğu programa canlı yayında bağlanan A Spor muhabiri Selman Mutlu arasındaki diyaloglar olay oldu.

A Spor'da yayınlanan programda canlı yayın esnasında ilginç anlar yaşandı. Ekranların güzel sunucusu Deniz Satar'ın sunduğu programa canlı olarak bağlanan A Spor muhabiri Selman Mutlu, Satar'a "Yağmur yağıyordu ama ne hikmetse sen yayına bağlanınca güneş açıyor" sözleri hem stüdyoyu hem de sosyal medyayı salladı.

Çaykur Rizespor ile Sivasspor arasında oynanan maç için Rize'de bulunan A Spor muhabiri Selman Mutlu'nun bu iltifatına Deniz Satar'ın yanıtı ise "Şu ana kadar aldığım en tatlı iltifattı. Çok teşekkür ederim." oldu.