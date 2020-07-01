Müyesser Yıldız hakkında yeni gelişme

12 Haziran’da “devletin gizli kalması gereken bilgilerin açıklanması” suçlamasıyla tutuklanan Yıldız, Ankara’da bulunan Sincan 3 Nolu L Tipi Erkek Cezaevi’nden Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu G-4 sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 8 Haziran’da gözaltına alınan gazeteciler TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. 4 gün Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde göz altında tutulmuştu.

Daha sonra Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan 3 isim tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Yıldız ve E.B, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yıldız ve Dükel’in hakkındaki soruşturma Sabah gazetesi tarafından servis edilmişti. 2 ismin avukatları kendileri dosyaya erişmeden gazetenin nasıl dosyaya ulaştığını sormuştu.

Ayrıca astsubay E.B.’nin Yıldız ile görüşmeleri dosyada yer almış ve Yıldız’ın teyit ettiremediği bilgileri yazmaması suç sayılmıştı. E.B.’nin ruhsal rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmıştı.