  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi

Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, canlı yayında gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu belirterek maaşına zam istedi.

Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki HT Masa'da dikkat çeken bir ekonomi programı gerçekleştirdi.

ALÇI'NIN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
Programda uygulanan ekonomi politikaları eleştirirken, Nagehan Alçı’nın "Gerçek enflasyon yüzde 40" ifadeleri gündem oldu.

YÜZDE 40 ZAM TALEP ETTİ
Daha öncekilerin aksine son dönemde iktidara yönelik sert eleştiriler getiren Alçı, "Gerçek enflasyonun yüzde 40" olduğunu dile getirdi. Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, gülerek canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi.

Etiketler nagehan alçı canlı yayın maaş zam enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye ile Rusya arasında harita krizi
Fırıncılardan zam açıklaması! Ekmek 4 lira mı olacak?
Asgari ücrette kim, ne istiyor? Herkes bu rakamı konuşuyor
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Benzinli ve dizel araçlara vergi ayarı geliyor
Müslüme'yi bulan çoban kadın ilk kez konuştu: ''Kıyafetleri üzerinde değildi''
Bu ilimizde evi, arsası ve arazisi olanların başına talih kuşu kondu
Cinsel saldırıya uğrayan Ayşegül hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor
Atkıları bereleri hazırlayın! Kar geliyor