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  3. 09 Kasım 2020 08:08

Nagehan Alçı: ''İstifa doğru, Erdoğan kabul etmeyecek''

AK Parti iktidarına yakınlığı ile bilinen gazeteci Nagehan Alçı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının doğru olduğunu fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu istifayı kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

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İktidara yakınlığı ile bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Habertürk kanalında katıldığı Kübra Par'la Açık ve Net programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstifanın doğru olduğunu belirten Alçı, "Beklenen bir karar değildi, şaşırtıcı bir gelişme. Berat Albayrak'ın böyle bir metin yazdığıyla ilgili tartışmalar vardı, ben teyit ettim , metin doğru, basın sözcüsünden teyit ettim. Berat beyin kendi kararı olduğu ve istifa metni yazdığını doğrulattım. Henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. %90 ihtimalle Cumhurbaşkanlığının bu istifayı kabul etmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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