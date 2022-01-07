Nagehan Alçı, Suriye TV’nin İstanbul stüdyosunda: ''Aynı havayı soluduğumuz insanlar''

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Suriye TV’nin İstanbul stüdyosunu ziyaret edip "Aynı havayı soluduğumuz insanlarla aramıza cam duvarlar örmek iki tarafa da kaybettiriyor" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Sefaköy’de, 2018’de kurulan Suriye TV’yi ziyaret etti. “Türkiye’nin Suriyelilere yönelik politikası hakkında ne düşünürseniz düşünün, birlikte yaşadığımız, aynı havayı soluduğumuz insanlarla aramıza cam duvarlar örmek bence iki tarafa da kaybettiriyor” diyen Alçı, Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili toplumda konuşulan iddiaları sordu.

Alçı, “Hükümetin göç politikasında ciddi yanlışlar yaptığı ortada. Düzensiz göçün önlenmesi, çok daha planlı hareket edilmesi ve buraya gelenlerin entegrasyonun sağlanması için altyapının kurulması gerekiyor. Ancak siyasetin yaptığı yanlışları ülkelerindeki tehlikeden kaçıp gelen insanların omuzlarına yüklemenin yanlış olduğu kanaatindeyim.

Bu insanların içinde suça bulaşmış olanlar ya da toplumsal düzeni ihlal edenler varsa elbette haklarında işlem yapılmalı ve gerekirse deport edilmeliler. Ancak bizler de 10 yıldan fazla süredir burada yaşayan Suriyelileri daha iyi tanımalıyız. Ben bu saikle Çarşamba günü Türkiye’de kurdukları en büyük medya platformu olan Suriye TV’ye gittim” diyerek yaşadıklarını köşesinden aktardı.

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