  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Nagehan Alçı, TGRT Haber'den ayrıldı

Nagehan Alçı, TGRT Haber'den ayrıldı

Nagehan Alçı, TGRT Haber'den ayrıldı
Güncelleme:

Ünlü gazeteci Nagehan Alçı, TGRT Haber ile yollarını ayırdı. Kanaldan ayrı

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Nagehan Alçı, bir süredir yorumcu olarak yer aldığı TGRT Haber ile yollarını ayırdı. Ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Alçı, hali hazırda Ekol TV'de program yapıyor.

Odatv'nin haberine göre, son dönemde siyasi tartışma programlarında aktif rol alan Alçı, farklı haber kanallarında yorumculuk yaptı ve köşe yazılarıyla gündemde yer almaya devam etti. TGRT Haber cephesinin ise Alçı’nın ayrılışı konusunda bilgilendirme yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

Nagehan Alçı, 1977 İstanbul doğumlu gazeteci ve köşe yazarı. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesinden mezun oldu. Milliyet, Habertürk ve NTV gibi kurumlarda çalıştı, televizyon tartışma programlarında yorumculuk yaptı. 

text-ad
Etiketler nagehan alçı tgrt haber
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı! İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi! 2025 yılı asgari ücretini doğru bilen isim 2026 yılı zamlı asgari ücret zammı tahminini değiştirdi 2025 yılı asgari ücretini doğru bilen isim 2026 yılı zamlı asgari ücret zammı tahminini değiştirdi Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı! Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebi Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebi İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyor İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyor İstanbul'da peş peşe cinayetler: Bir gecede 3 kişiyi öldürdü İstanbul'da peş peşe cinayetler: Bir gecede 3 kişiyi öldürdü Devlet Bahçeli'den eski yol arkadaşına ağır sözler! Devlet Bahçeli'den eski yol arkadaşına ağır sözler!
Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: Ölü sayısı yükseldi Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: Ölü sayısı yükseldi Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde Ünlü komedyenden eski eşinin skandal iddialarıyla ilgili çok sert yanıt! Ünlü komedyenden eski eşinin skandal iddialarıyla ilgili çok sert yanıt! Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı