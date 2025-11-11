Nagehan Alçı, TGRT Haber'den ayrıldı

Ünlü gazeteci Nagehan Alçı, TGRT Haber ile yollarını ayırdı. Kanaldan ayrı

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Nagehan Alçı, bir süredir yorumcu olarak yer aldığı TGRT Haber ile yollarını ayırdı. Ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Alçı, hali hazırda Ekol TV'de program yapıyor.

Odatv'nin haberine göre, son dönemde siyasi tartışma programlarında aktif rol alan Alçı, farklı haber kanallarında yorumculuk yaptı ve köşe yazılarıyla gündemde yer almaya devam etti. TGRT Haber cephesinin ise Alçı’nın ayrılışı konusunda bilgilendirme yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

Nagehan Alçı, 1977 İstanbul doğumlu gazeteci ve köşe yazarı. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesinden mezun oldu. Milliyet, Habertürk ve NTV gibi kurumlarda çalıştı, televizyon tartışma programlarında yorumculuk yaptı.