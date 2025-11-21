Nagehan Alçı'dan ''otel odası'' ve ''yasak aşk'' iddiaları için yeni açıklama

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu olan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde görüştüğü iddia edilen gazeteci Nagehan Alçı "içine düştüğüm durumu Ongun’un bana kurduğu tuzak olarak görüyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianamede S.Y. isimli bir şoför, 2023 yılında gazeteci Nagehan Alçı’nın tutuklu Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile bir otel odasında 5-6 saat görüştüğünü iddia etmişti.

İddiaların kamuoyunda gündem olmasının ardından gazeteci Nagehan Alçı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Bir gazeteci olarak bilgi almak için ofis ortamında yapılan görüşme ile ilgili böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Nagehan Alçı'dan hakkındaki iddialara yönelik yeni bir açıklama daha geldi.

Nagehan Alçı, sosyal medya paylaşımında "Bugün anlıyorum ki malesef Murat Ongun bana yalan söyleyerek Şöför S.Y. adına kiralanmış bu yeri, normal ve meşru bir ofis gibi sunmuş. İçine düştüğüm durumu Murat Ongun’un bana kurduğu tuzak olarak görüyorum. Kendisi hapiste olduğu için daha ağır cümleler kurmak istemiyorum ama şöför S.Y.’ın içine yalanlar karıştırdığı bu ahlaksız iftiralarına maruz kalmamın sebebi Murat Ongun olmuştur" ifadelerini kullandı.

Gündemdeki iddiaların konuşulmaması yönünde basına talepte bulunan Alçı, aynı zamanda hakkında çıkan 'yasak aşk' söylentileri için de hukuk önünde hesaplaşacağını ifade etti.

Alçı "Tüm meslektaşlarımdan artık bu “Otel odasında 5-6 saat” yalanını söylemeyi bırakmalarını rica ediyorum. Benim Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanıyla “yasak aşk” yaşadığım gibi çirkin iftiraları yazanlar ve yayanlarla hukuk önünde hesaplaşacağım. 12 yaşında iki kız annesi bir kadın olan bana bu belaltı iftiraları atanlara Türk adaletinin hak ettikleri cezaları vereceğine inancım tamdır" dedi.