İstanbul Hakimi Hakkı Yalçınkaya'ya, köşe yazısında hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Nagehan Alçı'ya para cezası verildi.

Gazeteci Nagehan Alçı 15 Haziran 2018 tarihinde yazdığı köşe yazısında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Hakkı Yalçınkaya hakkında, “Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkûm eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hâkim Hakkı Yalçınkaya, Asliye Ceza Hâkimi olarak görev yapıyor” demişti. Yazının yayınlanmasının ardından hakim Yalçınkaya’nın şikayeti sonrası Alçı hakkında dava açılmıştı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün yapılan duruşmasına Hakkı Yalçınkaya ve taraf avukatları katıldı. Sanık Nagehan Alçı ise duruşmaya katılmadı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Duruşmada söz alan hakim Yalçınkaya, Alçı’nın hakimlere hakareti alışkanlık haline getirdiğini söyleyerek, “Yazıdan Türk Milletinin de zarar gördüğünü, Ermeni tezlerine hizmet ettiğini ifade etmek istiyorum” dedi. Alçı’nın avukatı ise söz konusu yazıda kişilik haklarına bir saldırı olmadığını söyleyerek, müvekkilinin beraatini talep etti. Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme Nagehan Alçı’yı, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı.