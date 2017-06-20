Nazlı Ilıcak: ''Erdoğan'ın muhalifiyim düşmanı değil''

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapılıyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek ile tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ahmet Altan duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada dün başladığı savunmasına devam eden Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ile yaptıkları 14 Temmuz'daki programdan yola çıkan savcının, darbeye zemin hazırladıkları saikiyle hareket ettiğini savundu.

"BUGÜNE KADAR DARBEYE KARŞI YAZDIM"

Kendisinin bugüne kadar darbeye karşı yazılar yazdığını ifade eden Ilıcak, darbe girişimi gecesi 00.00'dan önce attığı hiçbir tweetin iddianamede yer almadığını kaydetti.

"KİMLİĞİM TEOKRATİK BİR DARBEYE UYAR MI?"

Darbeye karşı olduğunu öne süren Ilıcak, "Benim kimliğim teokratik bir darbeye uyar mı? Ben niye Fethullah Gülen'in ülkenin başına geçmesini isteyeyim? Suudi Arabistan'da bir Nazlı Ilıcak olmak ister miyim? Ben kainat imamı denen bir kişinin neden peşine takılayım? FETÖ, 28 Şubat'ta Erbakan'a karşı çıktı, Nazlı Ilıcak 'Ben Refah Partili'yim' dedi. Cemaat barış sürecine karşı denildi, ben taraftarım, bugün de taraftarım. Oslo sürecini hiç eleştirmedim" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM SİVİLLEŞMEYLE GEÇTİ"

FETÖ'nün, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı düşman olarak gördüğünü belirten Ilıcak, "Ben Teoman Koman ile Hakan Fidan'ı mukayese ettim. 'Bin Koman gelse, bir Fidan'a değişmem.' dedim. Ben sivil bir kişinin olmasını tercih ettim. Hayatım sivilleşmeyle geçti, ben nasıl darbeye zemin hazırlarım?" diye konuştu.

TANIK YERİNE KÖŞE YAZISI

Duruşma salonunda tanık dinletmek yerine meslektaşlarının yazılarına değinmek istediğini kaydeden Ilıcak, gazeteciler Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan, Cengiz Çandar ve Rauf Tamer'den kendinin anlatıldığı köşe yazılarından örnekleri okudu.

"ERDOĞAN'IN MUHALİFİYİM, DÜŞMANI DEĞİL"

Kendisinin Ahmet Altan ile olan programda söylediği hiçbir sözün tehdit ve hakaret içermediğini savunan Ilıcak, "Benim hangi sözümle darbeye zemin hazırlanıyor. Ben Erdoğan'ın muhalifiyim, düşmanı değilim ki nasıl onun ölmesini isteyeyim, ölmesini isteyen planların içerisinde yer alayım. Geçmişte yol arkadaşlığımız var" dedi.