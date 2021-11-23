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Neslihan Acar, Serdar Ortaç’ı yerden yere vurdu: Daha iyi günlerini yaşıyor

Neslihan Acar, Serdar Ortaç’ı yerden yere vurdu: Daha iyi günlerini yaşıyor

Neslihan Acar, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında Serdar Ortaç'ı yerden yere vurdu.

TV8'de ekranlara gelen Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınına konuk olan ünlü oyuncu Neslihan Acar, şarkıcı Serdar Ortaç'ın bestelerinin telif hakkını 5 milyon liraya satarak son geçim kaynağını da elden çıkarmasına ilişkin programda yer alan habere tartışma yaratacak bir yorum yaptı.

 Bugün 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Serdar Ortaç kumar borcu ve eski eşi Chloe Loughnan'a olan nafaka borcunun altından kalkamayınca daha çıkmamış albümünün bile telif haklarını satışa çıkarmış. Haberi sunan Müge ve Gülşen, Neslihan Acar'a konuyla ilgili yorum hakkı verince ortalık karıştı.


"HİÇ HAZZETMİYORUM"
Serdar Ortaç'ın haberinin sunuşu başlar başlamaz yüzündeki değişim fark edilen Neslihan Acar, Serdar Ortaç ile ilgili, “Daha iyi günlerini yaşıyor, kimse kusura bakmasın hiç hazzetmiyorum zaten” deyince Müge ve Gülşen, Neslihan Acar'a neden sevmediğini sordu.

 Neslihan Acar, Ortaç'tan bir sürü nedenden dolayı hazzetmediğini ifade ederek 1999 yılında Magazin Gazetecileri Ödül Töreni'nde Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılması ve Serdar Ortaç'ın da yükselen tansiyonun üzerinde Onuncu Yıl Marşı okuduğu geceyi hatırlatarak, Ahmet Kaya'nın çok eski dostu olduğunu ve hatta kızının isim babası olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Serdar Ortaç o gecede o kadar insanın içinde seçilmiş; cımbızla çekilmiş gibi duruyor ancak gerçekler yadsınamaz. Ahmet Kaya yüzünden sevmiyorum. O benim kızımın isim babasıdır. O benim dostumdur, Allah rahmet eylesin.”

Etiketler tv8 serdar ortaç
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