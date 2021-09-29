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Netflix dizisinde sevişme sahnesi 20 milyon kez tekrar izlendi

Netflix dizisinde sevişme sahnesi 20 milyon kez tekrar izlendi

Netflix, popüler dizisi Sex/Life'ın üçüncü bölümünde yer alan bir sahnenin 20 kişi tarafından tekrar izlendiğini açıkladı.

Netflix, ikinci sezonunun çekimlerinin başladığını açıkladığı duyuruda, ilginç bir bilgi de paylaştı. Dizinin 3. bölümünde yer alan duş sahnesi 20 milyon kullanıcı tarafından tekrar izledi.

Bu sahnede Brad Simon isimli karakter, bir spor salonunda duş alıyordu. Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, istatistiklere göre üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan o sahnenin, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez yeniden oynatıldığı ifade etti. Netflix'e göre dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon kez izlendi.

Etiketler netflix dizi tekrar
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