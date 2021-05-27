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Netflix Türkiye'de stüdyo kuracak

Netflix Türkiye'de stüdyo kuracak

Bu yıl İstanbul'da ofis açan Netflix'in Netflix Türkiye İletişim Direktörü Artanç Savaş, Netflix'in Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planladığını duyurdu.

Dünyaca ünlü çevrimiçi film izleme platformu Netflix, Türkiye'de bir dev adım daha atmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da ofis açan Netflix şimdi de Türkiye'de stüdyo kuracak.

Netflix Türkiye İletişim Direktörü Artanç Savaş, Netflix'in Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planladığını duyurdu.

Stüdyoların yeri ve sayısının gelecek aylarda açıklanması beklenirken Netflix Türkiye'de 10 yıllık yayın lisansına ve 3,5 milyon aboneye sahip.

 

Etiketler netflix stüdyo Türkiye yatırım
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