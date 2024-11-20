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Netflix Türkiye'nin 2025 projeleri açıklandı

Netflix Türkiye'nin 2025 projeleri açıklandı
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Dijital içerik platformu Netflix Türkiye, 2025’te yayınlanacak yerli yapımlarını duyurdu.

Netflix'in 2025 yılında yayınlayacağı yapımlar arasında Orhan Pamuk’un ünlü romanından uyarlanacak ‘Masumiyet Müzesi’, Selman Nacar’ın yönettiği ‘İstanbul Ansiklopedisi’ de var.

Netflix’in 2025’te yayınlanacağı dizi ve filmler şunlar:

Başrolünde Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’nin ikinci sezonu
Birce Akalay’ın rol aldığı ‘Mezarlık’ın ikinci sezonu
Futbolcu Lefter Küçükandonyadis’in hayatını anlatacak ‘Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi’
Engin Akyürek ve Aslı Enver’in başrolünde yer aldığı ‘Old money’
Mert Ramazan Demir’in başrolünde olduğu ‘Metruk Adam’
Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ‘Platonik’
Seren Yüce’nin yönettiği ‘Kasaba’
Gupse Özay’ın yaratıcılarından olduğu animasyon dizisi ‘Gupi’
Bir gençlik dizisi olan ‘Geleceğe Mektuplar’
Uğur Yücel ve Ata Demirer’i bir araya getiren ‘Bir İhtimal Daha Var’
Yavuz Turgul’un yönettiği ‘Ayrılık da Sevdaya Dahil’
Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in başrolünde yer aldığı ‘Sıradaki Aşk İlacı’ 

Etiketler netflıx 2025 yılı netflix türkiye Netflix Türkiye'nin 2025 projeleri
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