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Netflix üyelik ücretlerine zam geliyor

Netflix üyelik ücretlerine zam geliyor

Netflix, ABD ve Kanada’daki müşteriler için fiyatları yükseltiyor. Aylık fiyatların, abonelik katmanınıza bağlı olarak bir veya iki dolar artması planlanıyor.

İlk olarak ABD’de standart planların aylık 13.99$’dan 15.49$’a çıkacağını bildirdi. Netflix’in kendi sitesi, değişikliği doğruladı ve premium katmana aylık yaklaşık 18 dolardan 19,99 dolara çıktı. Değişiklik, esasen, standart planların 15.99 Kanada’dan 16.49’a yükseltildiği kuzeye yansıyor. Standart planlar yalnızca aynı anda iki ekranın kullanımını kapsarken, premium, Ultra HD görüntü kalitesinin yanı sıra dörde kadar izin veriyor

Bu zamların nedeni Netflix’in birkaç yılda bir yenilediği fiyat politikasından kaynaklanıyor. Aynısı Ocak 2019, Ekim 2017, Ekim 2015, Mayıs 2014’te de geçerliydi. Bu hizmet on yıl önce aynı bölgelerde ayda 8 dolara mal oluyordu, ancak şirketin orijinal içerik kalitesi iyi ya da kötü fiyata paralel olarak büyüdü. Netflix özellikle Squid Game yapımı ile geçen yıl zirve yaptı. En çok sevilen diziler arasında yer alan Squid Game Netflix’in popülerliğini fazlasıyla arttırdı. Yapım sürekli olarak bünyesine ilgi çekici yeni içerikler ekliyor. Bu nedenle şirket gittikçe büyüyor diyebiliriz. İçeriğine yeni programlar ekleyen platform son yıllarda hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. O dereceki Apple ve Netflix popülerlikte geçtiğimiz yıl kafa kafaya gidiyordu. Şu anda neredeyse herkes Netflix platform hizmetinden yararlanıyor desek yanlış olmaz.

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