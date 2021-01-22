Netflix üyeliklerine zam geldi! Türkiye fiyatları değişecek mi ?

Dünyanın en çok tercih edilen dijital içerik platformlarından biri haline gelen Netflix, Avrupa için zam kararı aldı. Platform, en düşük abonelik fiyatını 7 euro 99 cent olarak tutarken,15 euro 99 cent olan standart abonelik, 17 euro 99 cent oldu.

Bu zam gelişmesi yeni üyeler için direkt geçerli olurken, eski kullanıcılara gelecek ayda yansıyacak.

Peki Netflix Türkiye kullanıcıları zam gelişmesinden etkilenecek mi?

Platformun yetkilisi, daha kaliteli yapımları kullanıcılara sunabilmek için bu fiyat artışının gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak bu abonelik fiyatındaki artışın hangi bölgeleri kapsayacağına değinmedi.

Bu zam gelişmesinin de Türkiye’deki kullanıcılara yansıma ihtimali yüksek görünüyor. Ancak Netflix Türkiye’den resmi bir açıklama gelmedi.





