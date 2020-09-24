Netflix'e rakip olan Acun'un projesinin adı belli oldu

Acun Ilıcalı, TV8'in ardından bu kez de yerli dijital platform projesini hayata geçireceğini daha önce duyurmuştu. Ilıcalı, daha önce verdiği bir röportajda TV8'i satın almak için Avrupa ülkelerinden baskı gördüğünü ifade ederek, bir kısmını satarak ortaklık yapabileceğini duyurmuştu.

Yerli bir dijital platform kurmak için de kolları sıvayan Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı konuşulmuş, Ilıcalı bu iddialar için "Netflix ile kıyaslanmak çok güzel bir şey. Netflix çok başarılı ve büyük bir kurum. Biz de kendi yerli dijital platformumuzu kurarak bu alanda söz sahibi olmak istiyoruz" demişti.

Dijital platformun adının belli olduğunu kayededen Acun Ilıcalı, reklamcı Ali Taran'ın bulduğu ismi çok beğendiklerini ve dijital platformunun adının belli olduğunu açıklamıştı. Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dijital platformun adını paylaştı: Exxen.

Exxen'in içerik zengini bir proje olacağının altını çizen Acun Ilıcalı, dizi, film, yarışma ve belgesel gibi içeriklerin yer alacağı platform için yapımcılarla görüştüğünü ve herkesin katkıda bulunmak için hazır olduğunu duyurmuştu.