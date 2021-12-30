Netflix'in en büyük rakibi, Disney+ resmen Türkiye'de

Online video platformu Disney+ Türkiye’de faaliyete geçmek için resmi adımını attı ve RTÜK'ten yayın lisansını aldı. Disney+'ın yayın hayatına ne zaman geçeceği ve abonelik ücreti gibi konularla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Netflix ve Amazon Prime Video'nun ardından Disney'de Türkiye de üyelerine hizmet verecek.

Amerika’nın dev internet yayın platformu Disney+ Türkiye’ye giriş için en önemli adımını attı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) lisansını aldı. Disney+’ın yayına ne zaman başlayacağına dair kurumdan bir açıklama henüz yapılmadı.

Netflix ve Prime Video gibi zorlu rakipleri olan Disney+'a diğer video servisleri gibi mobilden ve diğer cihazlardan erişmeniz de mümkün olacak. iOS ve Android ile birlikte PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Wii U ya da Samsung, LG, Sony gibi markalara ait akıllı TV’lerden Disney+ uygulamasına giriş yapıp, kesintisiz izleme deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Disney+'ın üyelik ücretinin ne kadar olacağı ise en büyük merak konularından biri oldu. Bu konuyla ilgili şirketten kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.