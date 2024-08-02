  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Netflix'ten 170 milyon dolarlık tazminat davası sonrasında dikkat çeken itiraf

Netflix'ten 170 milyon dolarlık tazminat davası sonrasında dikkat çeken itiraf

Netflix'ten 170 milyon dolarlık tazminat davası sonrasında dikkat çeken itiraf
Güncelleme:

Netflix, 'Baby Reindeer' dizisinde Richard Gadd'ı takip etmekten dolayı mahkum edilen "Martha" karakterinin, gerçek hayatta böyle bir mahkumiyet yaşamadığını kabul etti ve bu itiraf, 170 milyon dolarlık davanın seyrini değiştirebileceği açıklandı.

Netflix, dizinin yaratıcısı Richard Gadd'ı takip etmekten dolayı mahkum edilmediğini kabul etti. Bu itirafın ardından, diziye ilişkin açılan 170 milyon dolarlık davanın etkilenmesi gündeme geldi.

İskoçyalı avukat Fiona Harvey, dizinin prömiyerinden sonra gerçek hayattaki 'Martha' olduğunu söyleyerek, "Beş yıl hapis cezasına çarptırılan iki kez hüküm giymiş bir sapık" olarak tasvir edildiği gerekçesiyle Netflix'e dava açmıştı. Harvey, dizinin "televizyondaki en büyük yalan" olduğunu ifade etti.

Beyazperde'nin haberine göre, Netflix, dava öncesinde "gerçek hikaye" olarak tanıttığı dizideki bazı olayların değiştirildiğini ve Fiona Harvey'nin Richard Gadd'ı takip etmekten dolayı mahkum edilmediğini kabul etti. Netflix'in bu itirafı, bir milletvekilinin Netflix'in sunduğu kanıtları sorgulamasının ardından Britanya Parlamentosu'nun Kültür, Medya ve Spor Komitesi'ne gönderilen bir mektupla ortaya çıktı.

Mayıs ayında komite huzuruna çıkan Netflix'in Birleşik Krallık'taki kıdemli kamu politikası direktörü Benjamin King, dizinin Gadd'ın "hüküm giymiş bir takipçinin elinde uğradığı korkunç tacizin gerçek hikayesi" olduğunu söylemişti. Komitenin üyesi John Nicolson, daha sonra Netflix'e bir mektup yazarak, bu mahkumiyet iddiasını destekleyecek kanıtlar talep etti.

King, yanıt mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Dizinin dayandığı kişinin mahkumiyet yerine mahkeme kararına tabi olduğu yönündeki anlayışımızı açıklığa kavuşturmak istedim. 'Baby Reindeer'ın yazarı aylarca ciddi tacizlere maruz kaldı ve bu da onun sağlığı üzerinde önemli bir etki yarattı."

Netflix'in İngiliz milletvekillerine yazdığı mektubun ortaya çıkması, Gadd'ın Netflix'in Harvey'in davasının düşürülmesi çabalarını destekleyen bir mahkeme beyanı sunmasından birkaç gün sonra yaşandı.

GADD'IN SAVUNMASI

Gadd, 21 sayfalık beyanında şu ifadelere yer verdi: "Dizide hiçbir zaman Harvey dahil herhangi bir gerçek kişiyi 'Martha' Scott olarak tanımlamayı amaçlamadım. Tüm karakterler gibi 'Martha' da Harvey'inkinden çok farklı kurgusal kişilik özelliklerine sahip kurgusal bir karakter."

Bunu söyledikten sonra yazar ve aktör, birkaç yıl boyunca Harvey tarafından nasıl "taciz edildiğini ve takip edildiğini" anlattı. Harvey'den gelen e-postaları ve mesajları detaylandıran Gadd, 2016 yılında Birleşik Krallık polisinden "Harvey'e karşı İlk Durumda Taciz Uyarısı aldığını" ancak mahkumiyete ilişkin kanıt sunma konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sından Netflix'e davaBaby Reindeer'ın gerçek Martha'sından Netflix'e davaMagazin
Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Her şeyi anlatacakBaby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Her şeyi anlatacakMagazin
Netflix'e hakaret, ihmal ve gizlilik ihlali davasıNetflix'e hakaret, ihmal ve gizlilik ihlali davasıMagazin
Etiketler netflıx martha itiraf 170 milyon dolarlık dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Türkiye'de nüfusun artması ve düşmesi beklenen illerimiz belli oldu Türkiye'de nüfusun artması ve düşmesi beklenen illerimiz belli oldu En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Şehir magandaları polise taş ve banklarla saldırdı Şehir magandaları polise taş ve banklarla saldırdı
En düşük emekli aylığının fark ödemesi için tarih belli oldu En düşük emekli aylığının fark ödemesi için tarih belli oldu İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu