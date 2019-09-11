Nevşin Mengü'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı...

Cumhurbaşkanı o konuşmasında, “Bizler İBB başına geldiğimizde bir tek kişinin dahi ekmeğiyle oynamadık. Kimseyi ekmeğinden aşından etmedik” ifadelerini kullanmıştı.

Nevşin Mengü, Twitter’da bu sözleri alıntılayarak bir emoji paylaştı. Mengü’nün emojili paylaşımı kendisinin kovulma sürecini akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile 23 dakika süren görüşmesini, ana haber bülteninde sunarken “girdisi çıktısı 23 dakika süren görüşme” ifadesini kullanmasının ardından Nevşin Mengü’nün işine son verilmişti.