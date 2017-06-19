Nihat Hatipoğlu'na silikon sorusu !

Nihat Hatipoğlu, bir kadın izleyicinin "Silikon taktırmak günah mıdır?" sorusuna yanıt verdi.

ATV'de yayınlanan "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programında merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na bir izleyicisi "Allah'ın verdiği bir cilde enjekte etmek veya silikon takmak dinen günah mı hocam?" sorusunu sordu.

"EŞİYLE İYİ MUHABBET OLSUN DİYE..."

Nihat Hatipoğlu, soruyu şöyle yanıtladı: Estetikle ilgili bir soru bu. Vücuda zarar verecek, yaratılışı ciddi anlamda değiştirecek mahiyetteki müdahaleler artık birer tıbbi müdahaleden çok estetik müdahale sayılıyor ve bu çok hoş karşılanmıyor.

Ama diyelim ki bir hanımefendi, bu hanımefendinin doğumla beraber, doğumdan sonra vücudunda önemli oranda çökme başladı, bu da aileyi rahatsız ediyor, karı-kocanın beraber yaşamasını, standartlarını rahatsız etmeye başladı, bundan dolayı eşiyle daha iyi bir muhabbet olsun diye hanımefendinin bu tür müdahalelerde bulunması dinen caiz olur.

Ama mesela bazı estetikler yapılıyor, bir müddet sonra güldüğü, ağladığı belli olmuyor. Yaratılışta, insanın simasında bir değişiklik oluyor. Allah simayı zaten güzel yaratmış. Güzel yaratılmış o simayı bozmak doğru değildir. Zaruri olan estetik olabilir, bir de modaya dönüşmüş olan şeyler var bunlar da çok tasvip edilmiyor.