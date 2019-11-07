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  3. 07 Kasım 2019 20:25

NTV sessiz kaldı, Fatih Portakal tepki gösterdi !

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Fuat Oktay’ın protokol müdürü olduğu öğrenilen bir kişi, görevini yapan NTV kameramanını tehdit etti. Fatih Portakal bu duruma tepki gösterdi.

NTV sessiz kaldı, Fatih Portakal tepki gösterdi !
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Fuat Oktay’ın da katıldığı Meclis Plan Bütçe Komisyonu girişinde ilginç bir olay yaşandı.Meclis koridorlarında Fuat Oktay’ın Protokol Müdürü, işin yapan NTV kameramanına müdahale etti, dahası “Şu tarafa gel konuşalım” diyerek üstü örtülü tehdit etti.

Protokol müdürü denilen kişi NTV çalışanı kameramanı kovalarken diğer haberciler araya girdi ve tepki gösterdi. Muhabirlerin tepkisi üzerine protokol müdürü hızla oradan uzaklaştı.

Konu daha sonra Fuat Oktay’a da iletildi ve Oktay’ın basın danışmanı Ali Genç gelerek habercilerden özür diledi.

Meclis çatısı altındaki bu olaya kameramanın çalıştığı NTV nedense sessiz kaldı ve olayın görüntülerini yayınlamadı.

Sadece FOX Ana Haber ve Fatih Portakal olayı ekrana taşıdı. Portakal bürokrata sert tepki gösterdi.

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