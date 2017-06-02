NTV ve Star'ın satışıyla ilgili flaş gelişme

Son zamanlarda televizyon dünyasının en çok konuşulan konularından biri Doğuş Grubu ile Katarlı beIN Media arasındaki ortaklık görüşmeleri. Ferit Şahenk’in baba yadigarı NTV dışındaki Star TV ve Kral’ı devredip, beİN Media Group’a ortak olacağı sıkça gündeme geliyordu.

TOPLANTI ÜSTÜNE TOPLANTI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Maslak’taki kurum binasında sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşanmış ve Ferit Şahenk toplantı üzerine toplantı yapmıştı. Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen ve üst düzey yöneticilerin de katıldığı toplantılar gün boyu sürmüş ve masada taraflar tam anlamıyla orta yolu bulamamıştı.

DOĞUŞ YÖNETİCİSİ SONUCU AÇIKLADI

Medyaradar, aylardır süren satış görüşmelerine ilişkin bugün kritik bir bilgiye ulaştı. Doğuş Medya’nın yöneticilerinden biri Medyaradar’a Star TV ile Kral’ın Bein’e devriyle ilgili yapılan görüşmelerin son durumunu şöyle anlattı: Star TV ve Kral TV’nin Bein Media Group’a devredilip, Doğuş’un gruba ortaklığı söz konusuydu, ama artık gündemde değil bu… Devir ve ortaklık işi iptal.

KATARLILAR ŞİFRESİZ YAYIN İSTİYORDU

Ferit Şahenk’in elinde şu an; Star TV, NTV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop, Euro Star, NTV Avrupa kanalları ile Kral FM, Kral Pop, Kral World ve NTV radyo istasyonları bulunuyor. Şahenk aynı zamanda TV8'de de Acun Ilıcalı'nın yüzde 30 ortağı ancak yönetime karışmıyor. Lig TV'nin adını beIN Sports olarak değiştiren beIN MEDIA ise bir süredir şifreli platform dışında da var olmak için Şahenk’le görüşmeler yapıyo