NTV'den İBB'nin reklamlarına 'Erdoğan'' engeli

Doğuş Grubu'na ait NTV kanalında dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayına reklam vermek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne izin vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Doğuş Grubu'na ait NTV ve Star TV'nin ortak yayınındaydı. Canlı yayınlanan programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair açıklamaları yer alırken NTV'nin kanala reklam vermek isteyen İBB'yi reddettiği ortaya çıktı.

Televizyon kanalları bu tarz önemli yayınlar öncesinde bir " reklam bilgilendirmesi " yaparak, canlı yayını ve canlı yayın konuğunu tanıtır, yayın süresince reklam vermek isteyenler "reklam verebilirsiniz" bilgisini geçer. NTV de dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı canlı yayın öncesinde reklam vermek isteyenleri "Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan NTV Özel Yayını 8 saniye bant reklam bedeli 8.000 TL + KDV" olarak bilgilendirmişti.

NTV'den yapılan bu bilgilendirme üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi kanala başvurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı özel canlı yayına reklam vermek istedi. Ancak İBB'nin bu girişimi olumsuz sonuçlandı.

Kanal reklamların yayınlanmamasına gerekçe olarak, Hiç bir siyasi ya da kamu kurumundan reklam almadıklarını gösterdi.

İşte NTV'den yapılan o reklam yayın bilgilendirmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reddedilen reklam kuşakları: