  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. NTV'den kovulan Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu

NTV'den kovulan Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu

NTV'den kovulan Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu
Güncelleme:

Beyaz Saray bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini değerlendirirken kullandığı ifadeler nedeniye NTV'deki işine son verilen gazeteci Hüseyin Günay, Halk TV’nin Avrupa Temsilcisi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesini takip eden NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın bir basın mensubuyla sohbeti ABD merkezli Associated Press (AP) kamerasına yansımıştı. 

Günay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesini bir meslektaşıyla değerlendirirken kullandığı ifadeler gündem olmuştu. 

Geçen yıl ekim ayında NTV yönetimi Hüseyin Günay'ı işten çıkarma kararı aldı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Günay'ın yeni adresi belli oldu.

Beyaz Saray bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini değerlendirirken kullandığı ifadeler nedeniye NTV'deki işine son verilen gazeteci Hüseyin Günay, Halk TV’nin Avrupa Temsilcisi oldu.

Hüseyin Günay Halk TV'de

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Hüseyin Günay'ın artık kanalın Avrupa Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurdu. Toktaş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk TV artık Avrupa’dan da ses verecek. Hüseyin Günay, Londra’daki yeni yaşamına Halk TV ile birlikte adım attı. 20 yıllık gazetecilik birikimiyle bundan böyle Halk TV Avrupa Temsilcisi olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı. 

Günay ise X hesabından şu sözleri paylaştı:

"Selamlar, herkese kolay gelsin. Halk TV’deyim. Mutlu ve heyecanlıyım. Avrupa’yı yerinden izleyeceğim. Yakında ekranda görüşmek üzere."

Beyaz Saray bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini değerlendirirken kullandığı ifadeler nedeniye NTV'deki işine son verilen gazeteci Hüseyin Günay, Halk TV’nin Avrupa Temsilcisi oldu.

 

Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovulduBeyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovulduMedya
NTV muhabirinin Beyaz Saray'daki sözleri sosyal medyayı karıştırdıNTV muhabirinin Beyaz Saray'daki sözleri sosyal medyayı karıştırdıMedya

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi
Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi
İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu
İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu
Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler!
Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler!
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!
İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti
İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü!
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü!
Etiketler hüseyin günay ntv halk tv
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti! TOKİ'den dev hamle... Tam 29 ilde yüzde 25'i peşin, 48 ay taksitle satışlar başlıyor TOKİ'den dev hamle... Tam 29 ilde yüzde 25'i peşin, 48 ay taksitle satışlar başlıyor Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi Uyuşturucu depremi sonrası Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu Uyuşturucu depremi sonrası Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu Hava sıcaklıkları artıyor, kar gidiyor, sağanak yağmur ve fırtına geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor, kar gidiyor, sağanak yağmur ve fırtına geliyor! Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler! Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler! Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu
Asrın felaketi sonrasındaki dönüşüm aynı açıdan çekilen öncesi sonrası fotoğraflarıyla ortaya çıktı Asrın felaketi sonrasındaki dönüşüm aynı açıdan çekilen öncesi sonrası fotoğraflarıyla ortaya çıktı Son erken seçim anketi açıklandı; kararsızlar artık Türkiye'nin 1'inci partisi... Dağıtılınca ise... Son erken seçim anketi açıklandı; kararsızlar artık Türkiye'nin 1'inci partisi... Dağıtılınca ise... İstanbul'da dehşete düşüren olay: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü! İstanbul'da dehşete düşüren olay: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü! Aynı aileden biri 7 yaşında çocuk olan 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu! Aynı aileden biri 7 yaşında çocuk olan 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu! İstanbullu emeklilere müjde: Başvurana 10 bin TL Pazar Desteği ödenecek! İstanbullu emeklilere müjde: Başvurana 10 bin TL Pazar Desteği ödenecek! TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu Devlet hastanesini karıştıran iddialar! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı Devlet hastanesini karıştıran iddialar! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı'' Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı'' Ne Erciyes, ne Kartalkaya, ne Kartepe, ne Palandöken, ne Sarıkamış ne de Uludağ! Burası Konya! Ne Erciyes, ne Kartalkaya, ne Kartepe, ne Palandöken, ne Sarıkamış ne de Uludağ! Burası Konya!