NTV'den kovulan Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu

Beyaz Saray bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini değerlendirirken kullandığı ifadeler nedeniye NTV'deki işine son verilen gazeteci Hüseyin Günay, Halk TV’nin Avrupa Temsilcisi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesini takip eden NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın bir basın mensubuyla sohbeti ABD merkezli Associated Press (AP) kamerasına yansımıştı.

Günay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesini bir meslektaşıyla değerlendirirken kullandığı ifadeler gündem olmuştu.

Geçen yıl ekim ayında NTV yönetimi Hüseyin Günay'ı işten çıkarma kararı aldı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Günay'ın yeni adresi belli oldu.

Hüseyin Günay Halk TV'de

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Hüseyin Günay'ın artık kanalın Avrupa Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurdu. Toktaş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk TV artık Avrupa’dan da ses verecek. Hüseyin Günay, Londra’daki yeni yaşamına Halk TV ile birlikte adım attı. 20 yıllık gazetecilik birikimiyle bundan böyle Halk TV Avrupa Temsilcisi olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Günay ise X hesabından şu sözleri paylaştı:

"Selamlar, herkese kolay gelsin. Halk TV’deyim. Mutlu ve heyecanlıyım. Avrupa’yı yerinden izleyeceğim. Yakında ekranda görüşmek üzere."