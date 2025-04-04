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NTV'ye olay tepki: ''Muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız ?''

NTV'ye olay tepki: ''Muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız ?''
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NTV’nin eski ekran yüzlerinden deneyimli haberci Ilgaz Gürsoy, eski kanalını “Kusura bakmayın da muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız? Paralel evrenden mi haber veriyorsunuz?” diyerek yerden yere vurdu.

Yaklaşık 15 yıl boyunca NTV'de görev yapan, 2020 yılında ise yolları ayıran deneyimli haberci Ilgaz Gürsoy, eski kanalına ağır ifadelerle yüklendi.

NTV’nin sosyal medya hesabındaki son paylaşımlara dikkat çekerek sert ifadeler kullanan Ilgaz Gürsoy, “İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana bir tek haber geçmemiş. Gözaltı haberi yok, tutuklamalar yok, mitingler yok, Saraçhane yok, boykot yok” eleştirisinin ardından “Kusura bakmayın da muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız? Paralel evrenden mi haber veriyorsunuz?” tepkisini gösterdi.

 Kanalın, ‘Türkiye’nin ilk ve bir zamanların en iyi haber kanalı’ olduğuna dikkat çeken deneyimli isim, “NTV’yi Çalışanlarının tüm emeğine rağmen bu hale getirenlere ne demeli!!! Yazık, çok yazık. Her geçen gün daha da habercilikten uzaklaşıyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

NTV’nin eski ekran yüzlerinden deneyimli haberci Ilgaz Gürsoy, eski kanalını “Kusura bakmayın da muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız? Paralel evrenden mi haber veriyorsunuz?” diyerek yerden yere vurdu.

NTV’nin eski ekran yüzlerinden deneyimli haberci Ilgaz Gürsoy, eski kanalını “Kusura bakmayın da muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız? Paralel evrenden mi haber veriyorsunuz?” diyerek yerden yere vurdu.

Etiketler Ilgaz Gürsoy ntv muz cumhuriyetinin haber kanalı Paralel evren Paralel evrenden haberler
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