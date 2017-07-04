O dizinin yönetmeni dizi başlamadan işi bıraktı

Yakında izleyiciyle buluşacak olan dizide yönetmen depremi yaşandı

Son olarak "Kertenkele" dizisiyle seyirciyle buluşan Timur Acar, "Kardeşim İçin" olan ilk ismi "Nerdesin Birader" olarak değişen yeni projesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyordu. İlk işleri "Rüzgarın Kalbi", büyük ilgi gören Filmevi'nin imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda genç kuşağın başarılı ismi Emre Kabakuşak oturuyordu.

Yakında baba olmaya hazırlanan Timur Acar'a "Seviyor Sevmiyor" dizisinde İrem rolüne hayat veren Gonca Sarıyıldız ve Hakan Bilgin de eşlik ediyordu. Ancak son gelen haberlere göre yönetmen Emre Kabakuşak diziyı bıraktı. Geçen yıl "Oyunbozan"ın yönetmenliğini yapan Kabakuşak'ın kanalın ve yayın tarihinin belirsizliği yüzünden bu kararı aldığı öğrenildi. Daha önce ise dizinin yaz sonunda ATV'de ekrana geleceği bilgisi basınla paylaşılmıştı. Senaryosunu Sahne 77’nin yazdığı dizide Timur Acar, ikiz rolünü canlandırıyordu. "Kertenkele" dizisinde de sahte imam rolüne hayat veren Acar, bu kez "Nerdesin Birader" dizisinde de ikizinin yerine geçerek sahte polis rolüyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu